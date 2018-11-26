Радбез ООН заблокував розгляд питання Росії щодо ситуації в Керченській протоці

7 країн виступили проти, чотири за, ще чотири утрималися.

Країни-члени Ради Безпеки ООН не підтримали проведення засідання за тим порядком денним, яким пропонувала Росія. Москва вимагала розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України.

Першою на засіданні виступила постійна представниця США при ООН Ніккі Гейлі, повідомляє "Громадське". Вона від імені «єдиного фронту» Нідерландів, США, Польщі та Швеції виступила проти порядку денного Росії. США закликали всі країни голосувати проти пропозицій РФ.

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Так, присутні на засіданні країни проголосували проти пропозицій Росії. 7 країн виступили проти, чотири за, ще чотири утрималися.

Росія заявила, що цим голосуванням країни нібито «дискредитують Раду Безпеки ООН».

«Мізерний масштаб, шановні, мізерний. Ми шкодуємо у зв'язку з результатами голосування. Але ніхто не може завадити Росії ставити тут ті питання, які ми вважаємо важливими», — заявив постійний представник Росії в ООН та додав, що він не буде виступати на порядку денному, який ініціювала Україна.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, що сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь у відповідності з міжнародними нормами, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир - всупереч Конвенції ООН по морському праву і Договором між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні, заблоковані і за ним було використано озброєння на ураження. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.