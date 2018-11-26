Представник РФ в ООН назвав полонених українських моряків "радикалами, які хотіли підірвати Керченський міст"

Полянський відзначив, що ця «провокація» була заздалегідь спланована за підтримки західних країн.

Виконуючий обов’язки постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що російська влада запідозрила, що на обстріляних і захоплених українських кораблях в районі Керченської протоки «пропливали радикали, які хотіли підірвати Керченський міст».

Про це він заявив під час екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з актом агресії Росії проти України.

Він стверджує, що відповідальними за напад Росії на українські судна в районі Керченської протоки є «ті еліти, які надали екіпажу цих кораблів незаконні накази».

Полянський зауважив, що наразі три українські судна захоплені і «розпочато кримінальне провадження».

«Київ постійно порушує кордони РФ, зокрема по Азову ми маємо спільну угоду з Україною, вона у вільний спосіб інтерпретує цю угоду», - висловив свою думку він.

За його словами, після введення в експлуатацію Керченського мосту українські судна безперешкодно пропливали в Бердянськ. «Існує неправомірне використання Керченської протоки з порушенням міжнародного права», - вважає він.

«Три години російські човни намагалися зупинити українські човни: була підозра – там пропливали українські радикали, які погрожували підірвати Керченський міст», - стверджує Полянській.

Він відзначив, що ця «провокація» була заздалегідь спланована за підтримки західних країн, які «надали карт-бланш будь-яким діям українців».

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливості проходу через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.