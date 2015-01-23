Захарченко погрожує повномасштабною війною - хочуть захопити всю Донецьку область

Про це заявив ватажок терористичної організації Олександр Захарченко, передає російський ресурс РИА Новости.

"Спроб розмовляти про перемир'я з нашої сторони більше не буде. Ми тепер будемо дивитися, як буде реагувати Київ. Київ зараз не розуміє, що ми можемо наступати на трьох напрямках одночасно", - заявив він.

Читайте такожЗахарченко заявив про плани бойовиків "відсунути лінію фронту" від ДонецькаЗахарченко додав, що "не буде більше ніяких примирень, не буде більше ніяких ротацій. Будуть обміни полоненими, тому що наші хлопці, які перебувають у полоні - їх треба витягувати".

Також він заявив про плани повністю захопити Донецьку область.

"Ми будемо бити до тих пір, поки не вийдемо на кордон Донецької області. Якщо я буду бачити загрози землі донецької з будь-якого населеного пункту, цю загрозу я знищу і там", - сказав бойовик.

Бойовики активізували бойові дії після Різдва. Різко зросла кількість обстрілів як армійських позицій, так і населених пунктів. Тільки в Донецьку загинули десятки мирних жителів.

В останні дні члени бандформувань намагаються вести наступальні операції.