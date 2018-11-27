У МЗС пояснили, навіщо в областях України ввели воєнний стан (карта)

Воєнний стан - це концентрація зусиль, яка нам потрібна для того, щоб відбити подальші акти агресії, заявив Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що воєнний стан у 10 областях України було введено для того, щоб бути готовими відповісти на будь-яку російську провокацію.

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Про це він розповів під час ефіру в "Сніданку з 1+1". "Воєнний стан - це концентрація зусиль, яка нам потрібна для того, щоб відбити подальші акти агресії. Ми прекрасно розуміємо, що Росія підбирається до Маріуполя, до Азовського узбережжя, і використати момент для того, щоб або провокацію, або іншу подію, використати для подальшого наступу, вона звичайно може. І блокаду, й блокаду взагалі в регіоні Чорного моря. Тому маємо бути до цього готові, й саме для того є воєнний стан", - заявив він.

Клімкін також наголосив, що воєнний стан був введений не для того, щоб зреагувати на конкретну подію.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» терміном 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону та придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Рішення було прийнято за рекомендаціями РНБО у відповідь на відкриту агресію прикордонників Російської Федерації стосовно українських суден у спільній акваторії Азовського моря 25 листопада.