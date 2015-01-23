Воєнний стан доцільно вводити, коли Росія почне широкомасштабну війну - депутат

Про це в ефірі програми “Право на владу” на телеканалі “1+1“ заявив народний депутат фракції “Народний фронт”, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

“Сьогодні ми чуємо багато докорів, що у нас армія в 200 тисяч осіб, яка не може справитись. Але це не зовсім так - деякі частини зовсім неукомплектовані, частини протиповітряної оборони, які є, мають техніку 60-х років, про це можна багато говорити, бо це мій профіль. Але якщо говорити в державному контексті - ми всі маємо мобілізуватись, щоб виправити ситуацію”, - сказав Сергій Пашинський.

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони також зазначив, що він особисто вважає, що воєнний стан доцільно вводити, коли Росія почне широкомасштабну континентальну війну, і тоді ж оголошувати загальну мобілізацію.

“На сьогоднішній день введення військового стану з точки зору тактики, наприклад, під аеропортом Донецька чи Дебальцевого, нам ніяких плюсів не дає”, - сказав Пашинський.

“Від того, що ми введемо військовий стан, ми не отримаємо ні танки, ні артилерію, ні нових солдат, нічого. Що ми втратимо? Очевидно, що якась частина населення буде в паніці, у нас будуть фінансові проблеми, ми розбалансуємо нашу систему. Я думаю, присутній тут колега із МЗС більш детально пояснить, якими проблемами із МВФ це загрожує”, - наголосив представник “Народного фронту”.

Сергій Пашинський також зазначив, що зараз у Президента та Генштабу є всі ресурси, якими вони можуть оперувати для оборони держави.