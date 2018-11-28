Воєнний стан в Україні: експерт прокоментував таємний пункт в указі

В указі є таємний пункт 12, який, найімовірніше, стосується заходів з підготовки оборони.

Верховна Рада прийняла рішення про введення в Україні режиму воєнного стану. У тексті відповідного указу президента є таємний пункт 12, який, найімовірніше, стосується заходів з підготовки оборони.

Про це в ефірі 24 каналу заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

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За його словами, ймовірно, це саме ті плани, які конкретно будуть виконувати.

"Зараз розповісти ворогові, що ми будемо робити, – це неправильно", - заявив Сунгуровський.

"Сказати, що ми готові робити – можна, але, що конкретно будемо робити, треба тримати в таємниці. Для збереження нормального режиму життя потрібна довіра до влади – це дуже важливо", – зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. Дата введення воєнного стану не озвучувалася. За це рішення проголосували 276 народних депутатів з 330 зареєстрованих у сесійній залі. Від «Блоку Петра Порошенко» «за» проголосували 120 депутатів, від «Народного фронту» - 64, від «Самопомочі» - 23, від Радикальної партії - 16, від «Батьківщини» - 13, від групи «Воля народу» - 8, від групи «Відродження» - троє. У той же час від «Опозиційного блоку» жоден депутат не підтримав цей закон.