Глава Держархбудінспекції Кудрявцев підтвердив наявність вищої освіти

Зазначається, що подібні інформаційні атаки проти керівника ДАБІ ведуться вже не перший день.

На момент призначення на посаду Голови Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев мав диплом Київського міжнародного університету цивільної авіації за напрямком підготовки «Менеджмент» (бакалавр з менеджменту), а також Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство» (спеціаліст юрист), про що свідчать відповідні документи.

Про це йдеться у коментарі прес-служби Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Зазначається, що подібні інформаційні атаки проти керівника ДАБІ ведуться вже не перший день і пов’язані виключно із реальною боротьбою проти роками вибудуваних корупційних схем в системі держархбудконтролю.

Розпочаті реформи будуть продовжені – у відповідності до поставлених Президентом України, Прем’єр-міністром України та Віце-прем’єр-міністром – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України завдань та окресленого курсу на зміцнення національної економіки, підкреслюється у коментарі прес-служби.

«Упродовж останніх років ДАБІ було проведено суттєву роботу для забезпечення належного розвитку будівельної галузі України. Зокрема, здійснено децентралізацію функцій держархбудконтролю, реформовано дозвільну систему та спрощено процедури для приватного будівництва, розвитку малого та середнього бізнесу, запроваджено електронні сервіси у будівництві», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Кудрявцев влаштувався до ДАБІ за підробним дипломом.