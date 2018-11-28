Швеція закликала РФ негайно звільнити українських моряків

У Швеції висловили підтримку територіальній цілісності України.

Міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом закликала владу Російської Федерації негайно звільнити українських моряків та судна в Керченській протоці.

Читайте такожУкраїна звернулася до Трибуналу ООН через захоплення Росією військових суден

Про це шведський міністр повідомила у мікроблозі Twitter за підсумками телефонної розмови з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Знову підтвердила непохитну підтримку Швецією суверенітету і територіальної цілісності України. Закликаю Росію негайно звільнити взятих під варту українських моряків та захоплені судна", - наголосила Вальстрьом.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранені, 24 члени екіпажів потрапили у полон. Усі вони заарештовані так званим "судом" у Криму.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).