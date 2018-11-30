Україна звернулася до Ердогана щодо закриття проток Босфор і Дарданелли

Глава МЗС заявив, що питання полягає у тому, яким чином це зробити і як швидко.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна звернулася до президента Туреччини Реджера Тайїпа Ердогана щодо закриття проток Босфор і Дарданелли у зв'язку із захопленням російськими військовими українських суден та моряків після нападу в Керченській протоці.

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Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Зокрема, його запитали, чи буде українська сторона звертатися до президента Туреччини щодо закриття Босфорської протоки та протоки Дарданелли через російську агресію поблизу Керченської протоки. "З Ердоганом вже була розмова. Прохід Дарданеллами регулює спеціальна конвенція Монтре. В рамках цієї конвенції у нас є можливості обмежити прохід суден. Ми над цим працюємо, хоча є і питання, яким чином ми зробимо і як швидко. Відповідаю абсолютно чесно", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що Україна звертатиметься до світової спільноти щодо закриття Босфорської протоки у зв'язку із нападом Росії у Керченській протоці.