Лідер гурту "Ляпіс Трубецькой" попросив Україну надати йому право на постійне проживання

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, Міхалок пояснив, що підтримка гуртом «Ляпіс Трубецькой» революційних подій в Україні негативно і вороже сприймається владою Білорусі та Росії, які створюють перешкоди для повноцінного творчого процесу. Тому лідер Brutto та його продюсер, не відмовляючись від білоруського громадянства, вирішили отримати право на постійне проживання в Україні.

За словами Міхалка, у 2015 році його гурт планує два всеукраїнських концертних тури, запис нового альбому та кліпів в Україні.

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*** «Ляпис Трубецкой» - білоруський панк-рок-гурт, створений у вересні 1989 року. В середині 2000-х років «Ляпіси» під керівництвом Міхалка почали виступати із текстами, сповненими різкої соціальної критики. Як наслідок, у Білорусі «Ляпіс Трубецькой» потрапив у чорний список музикантів. У 2014 році концерти гурту в Росії скасовувалися через «антиросійські висловлювання». «Ляпіс Трубецькой» від початку підтримував Революцію гідності. Пісня «Воїни світла» стала одним з неофіційних гімнів Майдану.