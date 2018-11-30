У МЗС РФ пригрозили: у росіян "може урватися терпець", що призведе до нападу на диппредставництва України

За словами речника МЗС РФ, російські ЗМІ регулярно повідомляють про те, що «українські радикали і націоналісти» дозволяють собі провокації проти дипломатичних представників Росії.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що «у російської громадськості може урватися терпець», що призведе до нападу на дипломатичні представництва України на російській території.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві.

Вона заявила, що російські ЗМІ регулярно повідомляють про те, що «українські радикали і націоналісти» дозволяють собі провокації проти дипломатичних представників РФ.

За її словами, «це робить не свідомо для розкрутки на федеральних каналах, а просто тому, що Інтернет і соціальні мережі просто рясніють відеороликами».

«У мене тільки одне запитання - в Україні взагалі розуміють, що в якийсь момент у російської громадськості може урватися терпець», - сказала Захарова.

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Вона додала, що українські дипломати в РФ працюють і з ними підтримується контакт.

«Ми поважаємо їх, ми захищаємо їх, але питання в тому, що ми всі прекрасно розуміємо, будучи реалістами, що у людей виникає відчуття, що є межа будь-якого терпіння і як би чергові провокації, які дозволяють собі стосовно російських дипломатичних об'єктів в Україні радикали...», - сказала вона.

За її словами, у росіян «тисячі запитань і вимога припинити це свавілля, які ми отримуємо по лінії МЗС».

«Мені здається, в Україні повинні це розуміти, що безумовно Москва робитиме все, щоб залишатися прихильником конвенцій про дипломатичні зносини, охороняти дипломатичні структури України, але є межа народному терпінню. Про це потрібно пам'ятати», - заявила вона.