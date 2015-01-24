Наступ бойовиків на Донбасі підтримують російські війська – генсек НАТО

Мова про йдеться у відповідній заяві генсека НАТО, розповсюдженій в суботу в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я наполегливо закликаю Росію припинити військову, політичну та фінансову підтримку сепаратистів, припинити дестабілізовувати Україну та поважати власні міжнародні зобов'язання", - заявив Столтенберг.

Генсек альянсу констатував, що бої на сході України з "ознаками масштабного наступу, які ведуть підтримувані Росією сепаратисти, різко загострилися у кількох місцях Донецької та Луганської областей та знову - у Маріуполі". "Це є повною зневагою режиму припинення вогню. Стрільба по житловим районам Маріуполя з території, яка контролюється сепаратистами, забрала життя, як найменше, двадцяти цивільних, багато поранених", - наголосив він.

Читайте такожУкраїна закликала Раду ЄС провести позачергове засідання через МаріупольСтолтенберг стверджує, що вже декілька місяців "ми бачимо як присутність російських військових на сході України, так і значне збільшення важкого обладнання, такого, як танки, артилерія та сучасні системи протиповітряної оборони".

"Російські війська на сході України підтримують ці нападаючі операції системами командування та контролю, системами повітряного захисту, сучасними ракетами "земля-повітря", безпілотними авіаційними системами, реактивними системами залпового вогню та електронними системами військових дій", - перерахував генсек НАТО.