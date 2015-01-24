Захарченко заявив, що сьогодні бойовики почали наступ на Маріуполь (відео)

Лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що в суботу почався наступ на Маріуполь, пише Українська правда.

Про це він сказав, виступаючи перед людьми у Донецьку. Його слова були зустрінуті криками "Ура!" і "Алілуя".

"Сьогодні почався наступ на Маріуполь", - заявив він.

Також він висловив надію, що через кілька днів бойовики замкнуть "Дебальцевський котел".

Читайте такожУкраїна закликала Раду ЄС провести позачергове засідання через МаріупольПізніше російські ЗМІ процитували слова Захарченка про те, що бойовики збираються не штурмувати місто, а лише "придушувати позиції українських військ, розташовані на схід від Маріуполя".

Як відомо, єдині військові дії щодо Маріуполя, які почалися в суботу - це були обстріли житлових масивів міста з важкої артилерії. У результаті обстрілу, за останніми даними, загинули 29 людей, ще близько ста отримали поранення.