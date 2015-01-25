Україна ініціює екстренне засідання з НАТО

У зв`язку з загостренням безпекової ситуації на сході України, насамперед у Маріуполі, українська сторона ініціює скликання термінового засідання Комісії Україна-НАТО для обговорення ситуації та подальших дій.

Про це повідомили Європейській правді у неділю у постійному представництві України при НАТО.

”Місія України при НАТО активувала механізм кризових консультацій з Альянсом відповідно до Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО” - заявив Європейській правді заступник голови місії Єгор Божок.

”Глава Місії України при НАТО Ігор Долгов ініціював перед генсекретарем НАТО скликання термінового засідання Комісії Україна-НАТО для обговорення ситуації та подальших дій” - додав він.

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Проведення засідання очікується у понеділок 26 січня.

Як повідомляється, між Місією України при НАТО та офісом генерального секретаря альянсу, політичними та військовими органами Організації, постійними представництвами союзників в штаб-квартирі НАТО йде активний обмін інформацією щодо останнього розвитку подій.

Як відомо, генсек НАТО в суботу виступив з заявою, в якій зазначив, що наступальні дії бойовиків на Донбасі підтримують російські війська і закликав Росію припинити військову, політичну та фінансову підтримку сепаратистів, та припинити дестабілізацію ситуації в Україні.