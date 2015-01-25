Рада коаліції ВР збереться завтра вранці - депутат

Сьогодні відбуваються робочі наради, Рада коаліції збереться в понеділок о 9.30 ранку, заявив голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк за підсумками закритого засідання фракції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції партії «Самопоміч», Березюк наголосив: «Україна опинилася в центрі геополітичного протистояння. Проти України розгорнута війна за участі регулярних військ РФ. Склалася катастрофічна ситуація з управління військовою операцією та забезпеченням війська. В Україні існує реальна загроза диверсійних атак в містах, поза зоною АТО, включно з столицею України. І ця ситуація вимагає скоординованих дій від всіх інституцій державної влади. Як відомо, відбулось засідання РНБО, наша фракція разом з депутатами-військовими обговорила алгоритм необхідних дій. У найближчий час вони будуть винесені на Раду коаліції для формування порядку денного позачергового засідання парламенту».

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«На переконання нашої фракції є кілька блоків питань, в яких потрібно діяти: перше – це кадрові питання у Мінобороні, Генштабі, СБУ та ГПУ, а також у близьких до зони АТО областях. Друге – робота на дипломатичному рівні, адже світ через агресивну російську пропаганду досі сприймає події в Україні як громадянський конфлікт, а не зовнішню агресію Росії проти України. І третє – вирішення оперативних питань щодо забезпечення армії озброєнням, медичної підтримки військових, і перевірка готовності служб ліквідації надзвичайних ситуацій у містах, поза зоною АТО, зокрема у столиці», - зазначають у «Самопомочі».

Щодо можливості запровадження воєнного стану, Березюк зазначив, що для такого кроку доцільно було б спочатку внести низку правок в існуючі закони у військовій сфері та здійснити адекватні кроки у дипломатичній та економічній площині.