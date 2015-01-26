Лубківський: всі теракти в Україні - це ланки одного ланцюга

"Дуже багато інформації ми отримуємо від громадськості та волонтерів. Ми дуже розраховуємо на підтримку українців. Як тільки ви бачите щось підозріле: пакет, людей або дивні дії, просимо інформувати СБУ та міліцію", - сказав в ефірі "Подробностей недели" радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За словами Лубківського, всі теракти в Україні - це ланки одного ланцюга.

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"Всі теракти і спроби їх зробити пов'язані одним ланцюгом, їх влаштовують доморощені зрадники. Це спроба дестабілізувати Україну", - сказав радник глави СБУ.

Також, він попросив українців не панікувати.

"Позиція проста: я хотів би всіх заспокоїти, адже паніка і хаос грають на руку ворогові", - упевнений Лубківський.