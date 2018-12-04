Українцям небезпечно відвідувати Білорусь через дії російських спецслужб - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відзначив небезпеку перебування деяких категорій громадян України на території Білорусі через дії спецслужб Російської Федерації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив журналістам за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії у Брюсселі.

«Я бачу загрози для деяких українських громадян у відвіданні Білорусі через дії російських спецслужб, не через дії безпосередньо білорусів, але через те, що російські спецслужби можуть працювати на білоруському просторі», - заявив він.

«У нас було декілька випадків. Зокрема, один з них – це фактично заручник, який був перевезений з території Білорусі до РФ – пан Гриб», - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Павла Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб. 24 серпня 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Дівчина мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують в слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідно щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовила в дозволі українським лікарям відвідати і оглянути Павла в СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

7 листопада 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд вчергове на 6 місяців продовжив термін утримання Гриба під вартою.