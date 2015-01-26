Під Станицею бойовики намагалися форсувати Сіверський Донець - журналіст

Про це повідомляє у Facebook журналіст Роман Бочкала.

"В районі Станиці Луганської зафіксована спроба бойовиків форсувати Сіверський Донець за допомогою понтонних секцій. Напередодні такі секції були помічені в Луганську, а до цього в Краснодонці - по дорозі, яка веде з Росії (пункт пропуску Ізварине). Разом з тим, по той бік річки, в районі Станиці, спостерігається скупчення бронетанкової техніки", - пише журналіст.

Читайте такожБойовики розстрілюють Станицю прямою наводкою, зруйновано 40 будинків, є загиблі - МоскальЗа його словами, бойовики також намагаються взяти під контроль міст через Сіверський Донець в місті Щастя.

"Мабуть, з тією ж метою - перекинути техніку. Завдяки артилеристам 26ї бригади, а також 53, 17 і 30 ОМБ, Нацгвардії їм це не вдається. І вірю, що не вдасться", - пише Бочкала.