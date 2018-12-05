США та Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків - Волкер

Він також висловив думку, що РФ має звільнити захоплених українських моряків та кораблі у якості жесту доброї волі перед святами.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати і Європа можуть посилити санкції проти РФ або запровадити нові через захоплення українських моряків та кораблів.

"Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо", - зазначив Волкер, пише "Голос Америки".

Він також висловив думку, що РФ має звільнити захоплених українських моряків та кораблі у якості жесту доброї волі перед святами.

"Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Росіяни мають вдатися до деескалації ситуації та повернути їх", - заявив дипломат.

Крім цього, спецпредставник США підкреслив, що збереження уваги на долі українських моряків має посприяти їх звільненню.

Раніше у ЄС підтвердили, що обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з ескалацією ситуації в Азовському морі.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".