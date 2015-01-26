Раді пропонують притягнути до відповідальності депутатів-зрадників присяги
16:57, 26 січня 2015Політика
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У парламенті зареєстровано відповідний законопроект № 1842.
Депутатів-зрадників можуть притягнути до відповідальності / Радіо Свобода
Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт») вніс на розгляд парламенту проект постанови «Про звернення Верховної Ради України до генерального прокурора України щодо притягнення до відповідальності депутатів Автономної Республіки Крим і Севастопольської міської ради» (№ 1842).
Читайте також"Герої України" у Криму приймають російське громадянство і пишуть вірші про НоворосіюНа даний час текст проекту постанови на офіційному сайті ВР відсутній.
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