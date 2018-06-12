Хто стане наступним мером Києва?

Верховна Рада проголосувала за дострокові вибори мера Києва. Чи є шанс оскаржити це рішення в судах? Які шанси на перемогу нових кандидатів на посаду мера і чи можливе повторне переобрання Черновецького? Нагадаємо, що у списку ймовірних претендентів міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, депутат Київради Віталій Кличко, народні депутати Микола Томенко (БЮТ), Віктор Пилипишин (Блок Литвина), Михайло Поживанов (БЮТ). Чи буде кращим за Черновецького наступний мер? Якою буде передвиборча кампанія у столиці? Ці запитання УНІАН поставив експертам.

Михайло Погребінський, Центр політичних досліджень та конфліктології:

ТИМОШЕНКО ПОТРІБНИЙ ПЛАЦДАРМ У МІСТІ - І ТОМЕНКО ВЛАШТОВУЄ ЇЇ БІЛЬШЕ ЗА ІНШИХ...

Судячи з того, як мляво поводилися ті, хто не підтримував постанову за дострокові вибори, стає очевидним, що нікому Леонід Михайлович не потрібний, окрім вузького кола осіб, які якось з ним пов’язані (Довгий, ще там хтось). Є люди, які підтримували закон і дотримання процедури з принципових політичних міркувань (це – Анатолій Матвієнко чи Олесь Доній), але вони не стануть воювати. І Президент, хоча мер його влаштовував, не буде за нього воювати у нинішніх обставинах. Він швидше спробує взяти участь у пошуку кандидатури, яка б його влаштувала. Хоча юридичних підстав оскаржити це рішення достатньо, але мені видається, що ця сторінка перегорнута. У нас же неправова держава. Якби за Черновецьким стояли серйозні політичні сили, ще можна було поборотися. Але за ним таких сил немає.

Всі згадані вами кандидати на посаду мера можуть перемогти, можуть не перемогти, їхні рейтинги до 15 відсотків. Ймовірний такий варіант перемоги, як Путін - Мєдвєдєв. Це означає, що Тимошенко обирає собі кандидатуру і проводить вибори, так би мовити, у парі. Голосуючи за Томенка, ви голосуєте за мене. Тоді ця людина отримає суттєву, не менше, ніж відсотків двадцять, “прибавку” до рейтингу. Томенко, який має там п’ять-шість відсотків, у такому випадку одразу ж отримує перевагу, і може розраховувати на двадцять п’ять відсотків. Сильної кандидатури немає. Я вважаю, що це неправильно, що політики у нас претендуватимуть на посаду мера, краще, щоб це був управлінець. Але Тимошенко потрібний плацдарм у місті. І Томенко влаштовує її більше за інших. Він може не влаштувати Ющенка, але якщо Президент змириться, то у Томенка є шанс. Шансів йому в очах лідера БЮТ додає те, що у нього погані стосунки із Президентом. А це один із критеріїв, на чиєму боці буде мер Києва під час боротьби за президентське крісло.

Рейтинг Черновецького може повернутися на свою позначку близько 20 відсотків. Це, можливо, але оскільки за ним немає впливової сили, яку б підтримували у столиці, шансів небагато.

Звичайно, я не підтримую тезу, що будь-який кандидат кращий за Черновецького. Ми тільки тоді взнаємо, що може бути гірше, коли стане гірше. Це, якщо перестане ходити транспорт, якщо припинять вивозити сміття. Крім того, Черновецький при всіх своїх дивацтвах... Дивним може бути хто завгодно: Президент у нас дивна людина, Омельченко, якщо хто знає близько, також у деяких моментах дуже дивний. Але ніхто не буде заперечувати, що Черновецький видатний менеджер. І він створив потужну компанію “Правекс”.

Майбутня виборча кампанія не буде ідеологічною. У нас зазвичай всі кампанії ідеологізуються. Цього разу будуть братися зобов’язання, на які є запит у киян. Це і суперщільна забудова центру, його перевантаження, будівництво бізнес-центрів замість фінансування будівництва транспортних розв’язок. Бо місто задихається, так більше неможливо. До речі, більшість ділянок, за які сварять Черновецького, продані ще за Омельченка. Я не виключаю шансів для нього, але вони дуже невисокі.

Віктору Пилипишину могло би поталанити, але якби його взяла до себе Тимошенко. У професійному відношенні він сильніший за всіх згаданих кандидатів. Але він обрав не той список. Якби він пішов із своїми грошима до Юлі раніше, то вона могла б зробити ставку на нього. А зараз навряд чи вона захоче поділитися із Литвиним владою у Києві.

Дмитро Видрін, політолог:

ШАНСІВ ПЕРЕОБРАТИСЯ У ЧЕРНОВЕЦЬКОГО НЕМАЄ...

Я ще на початку року казав, що будуть дострокові вибори, у тому числі і у місцеві ради. Тому мені якось ніяково відмовлятися від свого прогнозу. Вибори будуть, у цьому немає сумніву. Я думаю, що ці вибори дають старт, і ми побачимо цілу серію виборів, які закінчаться достроковими виборами до парламенту. Щодо успіху кандидатів, то я регулярно переглядаю моніторинг соціологів, і бачу, що зараз з великим відривом йде Кличко. Юлія Тимошенко не любить зайвої роботи: для чого їй розкручувати нову людину, якщо чужу людину можна зробити своєю. Вона намагатиметься не шукати свого, а зробити своїм Кличка.

Думаю, що шансів переобратися у Черновецького немає. Восени минулого року, коли у нього було пожвавлення рейтингу, йому слід було самому ініціювати дострокові вибори. Пройти так звану вторинну ініціацію за методикою Саакашвілі. Зараз його рейтинг обвалюється, і шансів практично немає.

Щодо перебігу самої виборчої кампанії, то зараз більшість політичних сил перейшла до технології простих гасел. Тож, це буде боротьба простих гасел, хтось обіцятиме дороги, хтось - пайки, хтось - пільги для пенсіонерів. Це буде не боротьба змістів, це буде боротьба обіцянок. Час людей, які проголошували створення нової інфраструктури, нового культурного середовища, столичної атмосфери, ще не прийшов. Будуть обіцяти все і одразу ж. Обіцятимуть знизити тарифи, не піднімати ціни на метро і таке інше. Будь-який мер бодай на першому етапі буде кращий за Черновецького, а далі все залежатиме від нього та від його команди.

Володимир Фесенко, голова правління Центра політичних і прикладних дослідження “Пента”:

Я НЕ ВИКЛЮЧАЮ СУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ ЦЬОГО РІШЕННЯ...

Це перший такий прецедент. Наскільки будуть витримані процесуальні норми? Адже повинні бути судові рішення, на підставі яких приймаються рішення про перевибори. Я залишаю процент ймовірності на боротьбу по судовій лінії. Черновецький намагатиметься взяти реванш, але, швидше за все, вибори відбудуться.

Зі всіх згаданих вами кандидатів публічно заявив про свої амбіції лише Поживанов. Він пропагує свою кандидатуру, але в БЮТ багато людей, які проти нього. Наскільки я знаю, його не підтримує київська міська організація БЮТ. Щодо решти кандидатів – питання відкрите. Але однозначно, що це питання буде вирішене якщо не в найближчі дні, то протягом тижня.

Черновецький має шанс переобратися, у тому випадку якщо буде кілька кандидатів від БЮТ і не буде зрозуміло, кого підтримує Тимошенко. Ну є у нього 12 відсотків, і є ресурс для розширення своєї електоральної бази.

Кампанія буде жорстка та стрімка. Головна вісь кампанії: “за” чи “проти” Черновецького. Якщо буде єдиний кандидат від коаліції, тоді шанси цього кандидата дуже великі. Якщо кандидатів буде кілька, то нинішній мер намагатиметься спровокувати гризню між своїми суперниками.

Опитувала Маша Міщенко