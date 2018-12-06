«Батьківщина» одностайно підтримала припинення договору про дружбу з Росією

Юлія Тимошенко наголосила, що це офіційна і послідовна позиція її особиста та її політичної сили.

«Батьківщина» одностайно проголосувала за законопроект «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» (№ 0206).

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Як наголосив під час розгляду відповідного документу народний депутат від «Батьківщини» Борис Тарасюк, це питання стратегічної ваги для нашої держави.

«Законопроект, який ми розглядаємо, вніс президент України. Можна поставити запитання: а де Президент України, а де міністр закордонних справ при розгляді цього стратегічно важливого питання», – обурився він.

Борис Тарасюк також продемонстрував заяви Юлії Тимошенко, Григорія Немирі та Сергія Власенка, які наразі перебувають у відрядженні у Вашингтоні на запрошення Конгресу і Сенату США, з офіційним проханням до голови ВРУ Андрія Парубія зарахувати їх голоси «За» денонсацію дружби з РФ.

Свою заяву лідер «Батьківщини» заздалегідь опублікувала на особистій сторінці у Facebook, додавши також відповідні звернення депутатів з її фракції, які також перебувають сьогодні в Америці.

«На жаль, я сьогодні фізично не можу бути присутня на засіданні парламенту, позаяк перебуваю в США з візитом. Це дуже важлива поїздка для формування нових систем безпеки та гарантій Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Вона заздалегідь погоджена і не могла бути скасована чи перенесена на інший тиждень», – написала вона.

Юлія Тимошенко наголосила, що це офіційна і послідовна позиція її особиста та її політичної сили.

Лідер партії нагадала також, що саме Борис Тарасюк вніс відповідний проект про припинення дружби з Росією ще на самому початку роботи Верховної Ради VIII-го скликання.

Зі свого боку депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко зазначив з трибуни парламенту, що сьогоднішнє рішення є правильним, але запізнілим.

«У тому, що 4 роки не розривався цей договір про дружбу, є склад державної зради. І треба буде, коли для цього будуть правові умови, обов’язково вияснити, хто організував цю чотирирічну затримку з розірвання договору. Винні за це мають бути покарані!» – заявив він.

Представляючи позицію партії Борис Тарасюк, нагадав, що ще у 2015 році разом із колегами по фракції він вніс законопроект про зупинення дії принаймні декількох статей відповідного договору, включно з одіозною статтею про стратегічне партнерство між Україною та Росією, але МЗС не знайшло для цього підстав.