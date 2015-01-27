Депутати запропонували скасовувати люстрацію військових

Законопроект зареєстрували народні депутати України Андрій Тетерук, Андрій Левус (обидва з фракції партії «Народний фронт») та Павло Кишкар (фракція партії «Самопоміч»).

У пояснювальній записці до документу сказано, що застосування такої заборони до деяких осіб вищого офіцерського складу «може негативно вплинути на забезпечення обороноздатності держави».

Проектом закону передбачається, що міністр внутрішніх справ України, міністр оборони України, голова Служби безпеки України та керівники інших військових формувань мають право вносити мотивоване клопотання до Президента України, який є верховним головнокомандувачем Збройних сил України, про незастосування до осіб вищого офіцерського складу, які обіймають (обіймали) посади в органах внутрішніх справ, СБУ, Міноборони, Збройних силах та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації).

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Таке клопотання, згідно з проектом закону, може бути внесене також щодо осіб вищого офіцерського складу, які були звільнені із займаних посад в органах внутрішніх справ, СБУ, Міністерстві оборони, Збройних силах та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, та до яких застосовано заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Згідно з проектом закону, за результатами розгляду відповідного клопотання президент України приймає рішення. У разі задоволення відповідного клопотання, особа вважається такою, до якої не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

У свою чергу представники громадського об'єднання "Люстраційний комітет" на своїй сторінці у Facebook різко розкритикували цей документ і закликали Раду не голосувати за нього. На їх думку, скасування люстрації щодо вищих військових і силовиків може бути виправданим, але приймати таке рішення повинна лише Верховна Рада, а не одноосібно президент.