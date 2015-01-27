Внесення змін до закону про люстрацію допоможе зберегти професіоналів - депутат

Про це він сказав у ефірі програми «Студія ТВі» у понеділок, 26 січня, коментуючи порядок денний позачергової сесії Верховної Ради, призначеної на вівторок.

«Внесення змін до закону про люстрацію передбачає, що на подання голови профільної спецслужби або ж міністра люди, які мотивовано пов’язані з питаннями національної безпеки та оборони, можуть бути рішенням Президента виведені з-під дії закону про люстрацію», – повідомив Сергій Висоцький.

За словами депутата, в усіх спецслужбах присутнє таке явище, коли є дуже цінні люди, котрі обіймали свої посади за Януковича й Кучми на посадах рівня керівників управлінь. Серед таких кадрів часто трапляються професіонали надзвичайно високого рівня.

«Згідно з положеннями закону про люстрацію недруги такої людини витискають її з профільної структури, і людина, яка може реально закрити певний сектор оборони, випадає з системи. А на ключові посади призначають менеджерів з комерційних структур, які взагалі не розуміють, що робити», – пояснив представник «Народного фронту».