Завтра в Москві відбудеться суд над обвинуваченим у спробі викрадення Портнова

28 січня Хімкинський міський суд Московської області розпочинає судовий процес за звинуваченням офіцера ГУ МВС України в м. Києві Юрія Спаських в організації викрадення екс-першого заступника глави адміністрації президента України Андрія Портнова в березні 2014 року в Москві спільно з членами російського злочинного угруповання, про це повідомив адвокат Андрія Портнова Сергій Демченко.

Читайте такожПортнов вдесяте виграв суд у ГенпрокуратуриДемченко нагадав, що Юрій Спаських працював у Київській міліції багато років, а 2 квітня 2014 року був заарештований в аеропорту Шереметьєво з санкції Пресненського суду Москви під час передачі грошових коштів членам місцевого організованого злочинного угруповання за викрадення Портнова з метою доставки його в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Демченко також повідомив, що Андрій Портнов має процесуальний статус потерпілого і буде приймати участь у судових засіданнях.

Як відомо, сам Портнов оголошений українською владою в розшук. Органи прокуратури звинувачують його в незаконному читанні лекцій в університеті і розкраданні нарахованої йому зарплати.