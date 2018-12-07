Комісія Україна-НАТО 17 грудня обговорить прогрес країни в проведенні реформ

В Альянсі закликають Україну продовжувати концентрувати увагу на реалізації закону про безпеку.

Комісія Україна-НАТО на рівні постійних представників країн-членів і віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе 17 грудня обговорить прогрес України у процесі проведення реформ в поточному році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков повідомив під час дискусії "Український шлях до НАТО: досягнення та майбутні перспективи".

"Через 10 днів, від сьогодні, посли зустрінуться в форматі Комісії Україна-НАТО, щоби обговорити з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції оцінку НАТО щодо цьогорічного прогресу України в процесі реформ", - заявив Вінніков.

Також він заявив, що ухвалення Верховною Радою України нового закону про безпеку є найбільш істотним досягненням у цьому році. На його переконання, належне впровадження цього закону має наблизити український сектор безпеки і оборони до євроатлантичних стандартів і принципів.

Водночас, він нагадав, що цей закон закладає основу для реформування Служби безпеки України, яка має бути позбавлена можливості проведення антикорупційних розслідувань та розслідувань стосовно інших правоохоронних органів. Також закон передбачає започаткування безпрецедентного демократичного нагляду за правоохоронними органами з особливими повноваженнями і створює імпульс для реформування сфери оборонної промисловості.

"Ми заохочуємо Україну зосередитися на повному втіленні цього базового закону за допомогою своєчасного розроблення, схвалення та впровадження пов'язаних подальших законодавчих актів", - наголосив Вінніков.

У цьому зв'язку він заявив, що Альянс продовжить надавати консультативну допомогу Україні у цьому процесі.

Водночас, за його словами, у 2018 році радники НАТО відзначають важливий прогрес у кількох напрямах в рамках реформи оборонного сектору, і, зокрема, в розвитку військовослужбовців сержантського складу, оборонного планування, боєздатності, і особливо, коли йдеться про спеціальні операції, а також за напрямом медичної логістики.

При цьому посол нагадав, що ключовим інструментом у впровадженні реформ в Україні є Річні національні програми співробітництва України з НАТО.

"Цього року ми стали свідками деяких важливих кроків, здійснених Україною, щоби зробити цей інструмент - Річні національні програми - більш ефективним. Нове керівництво для розвитку РНП було схвалене декілька місяців тому президентом для того, щоби цілі реформ буди краще визначеними, більш послідовно узгодженими та краще профінансованими, і також, аби прогрес на шляху до цих цілей можна було оцінювати", - наголосив Вінніков.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до вимог закону про нацбезпеку, з 1 січня 2019 року посаду міністра оборони України має обіймати цивільна особа. 13 жовтня Порошенко звільнив міністра оборони Степана Полторака з військової служби. Водночас тоді президент повідомив, що Полторак продовжить здійснювати керівництво Міністерством оборони у статусі цивільного міністра. Порошенко прогнозує, що відповідно до закону про нацбезпеку, все керівництво Міністерства оборони до кінця 2018 року буде цивільним.