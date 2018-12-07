У Раді пропонують перевіряти у психіатра і нарколога кандидатів у президенти

Документ пропонує внести зміни в закон про вибори президента України.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким пропонується обов'язково встановити психіатричний та наркологічний огляд кандидата на пост президента України.

Відповідний законопроект №9379 був внесений у парламент 7 грудня.

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Документ пропонує внести зміни в закон "Про вибори президента України", зокрема про проведення обов'язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду кандидата на пост президента.

Ініціаторами законопроекту стали лідер Радикальної партії Олег Ляшко й народні депутати з його фракції Ігор Мосійчук, Олексій Ленський, Валерія Заружко, Сергій Рибалка, Олександр Гулак та Віктор Галасюк.