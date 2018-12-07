У Раді пропонують перевіряти у психіатра і нарколога кандидатів у президенти
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким пропонується обов'язково встановити психіатричний та наркологічний огляд кандидата на пост президента України.
Відповідний законопроект №9379 був внесений у парламент 7 грудня.
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Документ пропонує внести зміни в закон "Про вибори президента України", зокрема про проведення обов'язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду кандидата на пост президента.
Ініціаторами законопроекту стали лідер Радикальної партії Олег Ляшко й народні депутати з його фракції Ігор Мосійчук, Олексій Ленський, Валерія Заружко, Сергій Рибалка, Олександр Гулак та Віктор Галасюк.