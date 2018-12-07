Німеччина не пропонуватиме введення нових санкцій проти Росії через Керченську кризу

Немає консенсусу щодо санкцій і всередині ЄС.

У німецькому уряді не бачать можливостей для запровадження Євросоюзом нових санкцій щодо Росії через її агресію поблизу Керченської протоки 25 листопада, оскільки тривають намагання досягти деескалації цього конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у п'ятницю, 7 грудня, на брифінгу у Лісабоні, пише DW.

"Наразі я вважаю, що було б неправильно говорити про нові санкції, тому що є намагання зменшити напруженість. З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій. Я не бачу консенсусу всередині ЄС щодо нових санкцій", - зазначив очільник німецького МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 5 грудня посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель заявив, що серед країн Європейського Союзу немає консенсусу у питанні запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через захоплення українських суден і моряків у Керченській протоці. Також він повідомив, що нині в Євросоюзі більше уваги приділяють збереженню санкцій проти Росії у тому вигляді, у якому вони були запроваджені раніше.

Водночас 30 листопада президент Європейської Ради Дональд Туск висловив переконання, що Європейський Союз у грудні цього року продовжить економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії. Президент Євроради наголосив, що в ЄС зберігають єдиність щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

15 жовтня віце-прем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, котрий представляє партію "Ліга", що підозрюється у тісних зв'язках з керівною партією Кремля "Єдина Росія", назвав запроваджені санкції Європейського Союзу проти Росії через агресію в Україні безглуздими.