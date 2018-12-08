Росію на зустрічі помічників лідерів країн «нормандського формату» представлятиме Сурков

1 грудня канцлер Німеччина Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести переговори щодо ситуації в Азовському морі в «нормандському форматі» на рівні зовнішньополітичних радників.

Помічник президента РФ Владислав Сурков візьме участь у зустрічі помічників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччина, Росія, Україна, Франція).

Про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Повідомлення про те, що зустріч на рівні помічників може відбутися наступного тижня, з'являлися в західній пресі. Однак жодна зі сторін-учасниць наразі офіційно не повідомляла про неї, зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Берліні 26 листопада відбулися консультації "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів міністерств закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ. На зустрічі обговорювалися питання запровадження миротворчої місії на Донбасі і звільнення українських політв'язнів, а також захоплення Росією українських суден у Керченській протоці.

27 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що чергова зустріч політичних директорів МЗС країн «нормандського формату» відбудеться в грудні.

1 грудня канцлер Німеччина Ангела Меркель і президент РФ Путін домовилися провести переговори щодо ситуації в Азовському морі в «нормандському форматі» на рівні зовнішньополітичних радників.