Чиста політика або bluewater по-українськи

Ви ж знаєте, друзі, наскільки прозорою і чистою має бути діяльність народного депутата? Як blue water, себто, блакитна (чиста) вода, а не транслітероване в українську мову геть протилежне за значенням і наповненням поняття.

То у зв'язку з цим, як громадянин України, маю цілком банальне, але закономірне питання: за які кошти до швейцарського Давосу літали, там проживали і харчувалися знамениті своєю принциповою позицією і вмінням ретельно порпатися в приватних справах своїх опонентів, народні обранці від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко та Мустафа Наєм?

Зовсім нещодавно один з них скаржився на «мізерну» депутатську зарплатню, з якою не те що в пихато-буржуазному Давосі, а і в Києві не протягнути! Зрозуміло, що власні матеріальні статки депутати Лещенко й Наєм, разом з іншими обранцями восьмого скликання, трохи поправили, ухваливши рішення про збільшення собі виплат. Але, навіть покращена депзарплатня, не покриває витрат на Давос, куди щорічно, як на прощу за власні й тестів (Кучми) гріхи, зі своєю придворною челяддю, літає український олігарх Віктор Пінчук.

Можна було би припустити, що хлопці, заради Давосу, зішкребли останні родинні заощадження, щоб просто там, серед розкоші на ярмарці марнославства і пустих розтрат (кілька років тому Пінчук відсвяткував власні уродини там за € 5 000 000) висловити свій рішучий протест олігархам?! Проте, ми ж бачили їхні декларації,- обійняти та плакати!

А, може, відповідь на питання є куди прозаїчніша - зять Кучми зібрав традиційний «пул» придворних журналістів і політиків, та привіз їх до Швейцарії за власний кошт? Віктору Михайловичу завжди необхідна аудиторія, що не лише слухає, але й легітимізує його багатомільярдний капітал, здобутий, головно, за президентства Леоніда Кучми? І якщо фінансування поїздок журналістів на такі заходи в українських реаліях можна легко списувати на редакційну політику, яка відповідає інтересам не держави, а приватних власників медіа, то подібна «співпраця» політиків з одіозними олігархами називається не інакше, як політична корупція! Наєм та Лещенко цього не розуміють?

Раніше такі поїздки Мустафи та Сергія як журналістів відкрито фінансував Фонд Пінчука, але, очевидно, загравшись у представників «четвертої влади» в українському парламенті, новоспечені депутати забули, що Верховна Рада - законодавчий орган держави, а не кишенькове приватне видання, яке, заради фінансових вигод, ладне жертвувати навіть пам'яттю своїх засновників. Тож, хай не ображаються, коли наступного разу, під час яскравого спічу подібних «правдорубів», в людей до горла підступатиме bluewater.

Вона не має нічого спільного з чистою політикою - чистою водою!