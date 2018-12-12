У Кремлі заявили про незмінність позиції Путіна щодо Сенцова

Прес-секретар російського президента підтвердив, що питання стосовно Сенцова вкотре порушувалось 11 грудня, на закритій частині засідання Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

Позиція президента Росії Володимира Путіна щодо долі незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова залишається незмінною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він підтвердив, що питання про долю Сенцова вкотре порушувалось учора, 11 грудня, на закритій частині засідання Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

«Він (Путін) саме звертав увагу на правовий аспект цієї справи. Що стосується Сенцова, він неодноразово свою позицію публічно озвучував», - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів розповісти про реакцію російського лідера на це питання.

Раніше член Ради Ігор Борисов повідомив, що Путін на цьому засіданні нагадав, що «необхідно діяти в рамках чинного законодавства і всі дії мають бути в рамках правової системи».

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2016 року на спільному засіданні Ради з культури і мистецтва та Ради з російської мови російський режисер Олександр Сокуров закликав Путіна звільнити Сенцова.

У відповідь Путін заявив, що для звільнення українського режисера повинні «дозріти певні умови».

«По-християнськи діяти в цій справі ми не можемо, повинні керуватися рішенням суду. Ми живемо в правовій державі, такі питання мають вирішуватися судовою системою», - сказав Путін.

За його словами, Сенцов засуджений не за творчість, а за те, що «присвятив своє життя терористичній діяльності».

При цьому Сокуров зазначив, що Сенцов не зміг зрозуміти «складнощі й хитросплетіння політичного моменту».

«Справа зовсім не в його позиції, справа зовсім не в тому, що він думає з приводу подій, які відбулися в Криму. Справа в його намірах і в підготовці протиправних дій, внаслідок яких могли постраждати наші з вами громадяни», - заявив Путін.

Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулось із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, однак Росія відмовила в їхній екстрадиції.