Астролог розповів, коли остаточно помре СНД і "полетить голова" Путіна

Після всього, що накоїв Путін, відродження в якому б то не було вигляді СНД буде неможливим, вважає астролог.

Співдружність Незалежних Держав доживає свої останні дні і незабаром буде скасовано.

Такий прогноз у коментарі "Главреду" дав відомий український астролог Влад Росс.

"Восьмого грудня 1991 року було створено Співдружність незалежних держав (СНД). І сьогодні ми є свідками останніх днів СНД, тому що ця співдружність помре в 2020-2021 роках. Як тільки Юпітер і Сатурн перейдуть у знак Водолія, про це співтовариство просто забудуть", - вважає експерт.

На думку Росса, в цей же час "поваляться" всі ті, хто протягом багатьох років залишався біля керма в країнах співдружності.

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"Мова про Назарбаєва, Лукашенка і Путіна. Так що їм залишилося правити рівно до 2020-2021 років – і їх голови полетять. А після цього не буде ніякого сенсу в збереженні СНД. Тому що, як тільки відійдуть від влади керівники-старожили цих держав, кардинально зміняться тренди. Про цій трійці правителів просто забудуть", - зазначає Росс.

Астролог також вважає, що після смерті СНД ймовірно поява нових геополітичних союзів, але вже без впливу середньоазіатських або закавказьких країн.

"Однак нове співробітництво між Україною та Білоруссю, Україною і Казахстаном в якомусь вигляді стане можливим тільки після того, як закінчиться путінська влада. І тільки тоді зможуть відродитися нормальні взаємини, які повинні бути між країнами-сусідами. Але це не буде співдружність в тому ж вигляді, в якому існувало СНД, оскільки після всього того, що накоїв Путін, Україна і Росія просто не можуть об'єднатися в якомусь союзі. Повинно змінитися, як мінімум, два покоління", - резюмував Росс.