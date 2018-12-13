Астролог розповів, коли остаточно помре СНД і "полетить голова" Путіна
Співдружність Незалежних Держав доживає свої останні дні і незабаром буде скасовано.
Такий прогноз у коментарі "Главреду" дав відомий український астролог Влад Росс.
"Восьмого грудня 1991 року було створено Співдружність незалежних держав (СНД). І сьогодні ми є свідками останніх днів СНД, тому що ця співдружність помре в 2020-2021 роках. Як тільки Юпітер і Сатурн перейдуть у знак Водолія, про це співтовариство просто забудуть", - вважає експерт.
На думку Росса, в цей же час "поваляться" всі ті, хто протягом багатьох років залишався біля керма в країнах співдружності.
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"Мова про Назарбаєва, Лукашенка і Путіна. Так що їм залишилося правити рівно до 2020-2021 років – і їх голови полетять. А після цього не буде ніякого сенсу в збереженні СНД. Тому що, як тільки відійдуть від влади керівники-старожили цих держав, кардинально зміняться тренди. Про цій трійці правителів просто забудуть", - зазначає Росс.
Астролог також вважає, що після смерті СНД ймовірно поява нових геополітичних союзів, але вже без впливу середньоазіатських або закавказьких країн.
"Однак нове співробітництво між Україною та Білоруссю, Україною і Казахстаном в якомусь вигляді стане можливим тільки після того, як закінчиться путінська влада. І тільки тоді зможуть відродитися нормальні взаємини, які повинні бути між країнами-сусідами. Але це не буде співдружність в тому ж вигляді, в якому існувало СНД, оскільки після всього того, що накоїв Путін, Україна і Росія просто не можуть об'єднатися в якомусь союзі. Повинно змінитися, як мінімум, два покоління", - резюмував Росс.