Екс-працівник ФСБ Литвиненко перед смертю звинувачував Путіна в педофілії - ЗМІ

Крім того, отруєний радіоактивним полонієм-210 Литвиненко перед смертю вказав британським поліцейським на замовника свого вбивства - президента РФ Володимира Путіна, повідомляє НВ за інформацією британського видання Daily Mirror.

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Один з адвокатів, що працюють над справою, Роберт Тем розповів, що більшість записів Литвиненко містять звинувачення Путіна в корупції. Проте в 2006 році екс-агент опублікував на сайті Чечен Прес витяги про Путіна-педофіла. У зв'язку з цим, за словами адвоката, можна говорити про те, що Кремль розглядав Литвиненко як "дратівливий чинник або того гірше", що могло стати причиною його переслідування.

Нагадаємо, Олександр Литвиненко помер у листопаді 2006 року після того, як попив чаю в одному з лондонських готелів в компанії своїх колишніх колег по КДБ - Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна. Росія відмовляється видати їх на допит.