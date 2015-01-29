За рішення ПАРЄ проголосували всі українці. Проти - Азербайджан, Вірменія, Сербія, Туреччина

00:28, 29 січня 2015
Політика
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Українська делегація в повному складі підтримала рішення про позбавлення Росії права голосу в ПАРЄ, за проголосувала також опозиціонерка Юлія Льовочкіна, яка до того, під час дебатів, утрималася від критики РФ.

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Про це свідчать дані персонального голосування на сайті ПАРЄ, пише Українська правда.

Результати голосування мали чітко виражений національний розподіл.

Проти цього рішення одностайно виступили делегації Азербайджану, Вірменії, Кіпру, Сербії, а також більша частина австрійців, швейцарців, голландців, хорватів та турків.

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Росіяни за правилами ПАРЄ не мали права голосувати, оскільки резолюція стосується їхньої країни.

Поправку про позбавлення Росії права голосу підтримали 148 депутатів, 64 проти. За резолюцію в цілому – 160 голосів за, 42 проти. 

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