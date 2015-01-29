Тіла російських солдат спалюють у пересувних крематоріях – Наливайченко

Про це розповів голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "5 каналу", пише Українська правда.

За його словами, з 20 по 23 січня за вказівкою Генштабу ЗС РФ на тимчасово підконтрольну терористичним угрупованням територію було ввезено 7 мобільних пересувних крематоріїв, змонтованих на шасі автомобілів КАМАЗ.

Наливайченко зазначив, що кожен із цих крематоріїв спалює за добу 8-10 тіл.

Читайте також"Русская служба BBC" показала таємну тренувальну базу для бойовиків Донбасу в Петербурзі (відео)

Згідно з інформацією, роботу "смертельних печей" координують безпосередньо військові розвідники Росії. Ці "спецкамази" наприкінці 2014 року були зафіксовані в Ростовській області поблизу державного кордону України.

Наливайченко повідомив, що на гарячу лінію СБУ щодня звертаються десятки російських громадян, які шукають своїх родичів, російських військових, яких направили на територію України.

Він зазначив, що українська влада поводитиметься гуманно і повертатиме матерям російських солдат тіла разом із знайденими документами та речима.

Наливайченко нагадав, що кілька днів тому СБУ публічно висловила готовність передати російській стороні тіло громадянина РФ Андрія Ємельянова.

Однак, як уточнили у прес-службі СБУ, досі консульство Росії не відреагувало на цю пропозицію.