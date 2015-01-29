Депутат РФ на росТВ: силовики ґвалтують на Донбасі бабусь, аби ті "не народжували росіян" (відео)
10:13, 29 січня 2015Політика
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На російському телебаченні пролунав черговий фейк про українських військових.
Харитонов виступив в ефірі росТВ із абсурдною заявою / Скріншот
Його автором став член партії КПРФ, депутат Державної Думи Микола Харитонов.
"Заходили в села, селища, ґвалтували старих і малих, дівчат і бабусь. І казали: "щоб ніколи ви не народжували росіян", - сказав він.
Читайте також"Перший канал" зізнався, що сюжет про "розп'ятого хлопчика" був фейкомІз такою заявою він виступив в ефірі ток-шоу "Час покаже" на "Першому каналі" (дивіться відео з 42 хвилини).
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