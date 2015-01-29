Депутат РФ на росТВ: силовики ґвалтують на Донбасі бабусь, аби ті "не народжували росіян" (відео)

Його автором став член партії КПРФ, депутат Державної Думи Микола Харитонов.

"Заходили в села, селища, ґвалтували старих і малих, дівчат і бабусь. І казали: "щоб ніколи ви не народжували росіян", - сказав він.

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