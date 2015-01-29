Рада ЄС продовжила до вересня дію індивідуальних санкцій, введених за підрив суверенітету України

Як передає кореспондент УНІАН, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила журналістам після засідання.

Як йдеться у висновках, ухвалених на засіданні надзвичайної Ради ЄС із закордонних справ: „У зв`язку з погіршенням ситуації та заявами глав держав і урядів від 27 січня Рада погодилася продовжити до вересня 2015 року, у повній відповідності до вимог законодавства ЄС, обмежувальні заходи, спрямовані на фізичні та юридичні особи, за погрозу або підрив суверенітету і територіальної цілісності України, які були прийняті у березні 2014 та оновлені пізніше”.

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Крім того, Рада ЄС закликала Могеріні та Єврокомісію протягом тижня представити пропозиції щодо додаткових списків осіб для подальшого ухвалення рішення на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 9 лютого.

„Рада продовжить уважно стежити за ситуацією на місцях і дипломатичними зусиллями й просить служби Комісії та Європейської дипломатичної служби продовжувати подальшу роботу з підготовки будь-яких відповідних заходів, спрямованих на гарантування швидкого і всеосяжного виконання Мінських домовленостей”, - зазначається в документі.