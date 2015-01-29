Рада ЄС продовжила до вересня дію індивідуальних санкцій, введених за підрив суверенітету України
Рада ЄС із закордонних справ продовжила до вересня дію індивідуальних санкцій, введених стосовно фізичних та юридичних осіб за погрозу або підрив суверенітету і територіальної цілісності України, і просить розширити „чорний список”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила журналістам після засідання.
Як йдеться у висновках, ухвалених на засіданні надзвичайної Ради ЄС із закордонних справ: „У зв`язку з погіршенням ситуації та заявами глав держав і урядів від 27 січня Рада погодилася продовжити до вересня 2015 року, у повній відповідності до вимог законодавства ЄС, обмежувальні заходи, спрямовані на фізичні та юридичні особи, за погрозу або підрив суверенітету і територіальної цілісності України, які були прийняті у березні 2014 та оновлені пізніше”.
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Крім того, Рада ЄС закликала Могеріні та Єврокомісію протягом тижня представити пропозиції щодо додаткових списків осіб для подальшого ухвалення рішення на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 9 лютого.
„Рада продовжить уважно стежити за ситуацією на місцях і дипломатичними зусиллями й просить служби Комісії та Європейської дипломатичної служби продовжувати подальшу роботу з підготовки будь-яких відповідних заходів, спрямованих на гарантування швидкого і всеосяжного виконання Мінських домовленостей”, - зазначається в документі.