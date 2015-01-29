В АП обіцяють звільнити службовців, які отримали статус учасника АТО



Як повідомила прес-служба президента, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Андрій Таранов.

”Сьогодні президент України прийняв рішення про звільнення кількох співробітників Адміністрації президента, які останнім часом отримали статус учасників АТО. Позиція вкрай чітка - працівники адміністрації повинні бути взірцем професіоналізму і моральних якостей, особливо в ці часи”, - підкреслив він.

На переконання президента, статус учасника АТО мають отримувати лише особи, безпосередньо задіяні у операції на місцях, а регулярні службові відрядження не можуть бути підставою для його отримання.

”Статус учасника бойових дій мають отримувати тільки ті військові, хто безпосередньо на полі бою зі зброєю в руках захищає нашу свободу. «Воєнний туризм», якщо є такі випадки, потрібно припинити”, - наголосив Таранов.

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Глава держави ініціюватиме перегляд критеріїв статусу учасника АТО на законодавчому рівні.

”Це дозволить чітко розмежувати статус військових і цивільних учасників антитерористичної операції”, - повідомив заступник глави АП.

Таранов зазначив, що Адміністрація президента звернулася до відповідних органів з проханням надати повний список тих, хто тримав посвідчення учасника АТО.

”Щоб переконатись, що ніхто більше не виявив бажання стати «воєнним туристом» – ні з адміністрації, ні серед представників місцевих органів влади”, - додав він.

Щодо звільнення вищезгаданих осіб, Таранов зазначив, що глава Адміністрації президента Борис Ложкін підписує документи щодо їх звільнення.