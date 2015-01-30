Порошенко випробував прототип БТР «Дозор-Б» (фото)

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Бойова машина призначена для транспортування особового складу, перевезення вантажів та установок різного озброєння легкого типу, засобів зв'язку та спеціального обладнання в умовах бойових дій. Передбачена можливість комплектації базової моделі залежно від потреб – у машину загального призначення, бронеавтомобіль, бронетранспортер, машину радіаційної і хімічної розвідки, командирську машину, розвідувально-дозорну машину, машину десанту, самохідний противотанково-ракетний комплекс, машину вогневої підтримки (120-мм самохідний міномет), медичний та поліцейський автомобіль.

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