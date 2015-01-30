МЗС вимагає від окупаційної влади негайно звільнити Чийгоза

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, текст якої передано УНІАН.

За словами авторів заяви, в Україні обурені фактом арешту в Криму одного з лідерів Меджлісу Чийгоза за абсурдними звинуваченнями в організації та участі в масових заворушеннях, які відбулися 26 лютого 2014 р. у Сімферополі, Автономна Республіка Крим.

«Цей ганебний випадок є продовженням злочинної політики РФ в окупованій Автономній Республіці Крим, спрямованої на дискредитацію всього українського та залякування активістів кримськотатарського народу, які чинять їй найбільш активний опір», - наголосили в МЗС.

При цьому в міністерстві нагадали, що арешту Чийгоза передував обшук 26 січня ц.р. кримськотатарського телеканалу "ATR" в Сімферополі та вилучення архівів з матеріалами про події 26 лютого 2014 р. «Єдина «провина» телеканалу полягає в тому, що він висвітлював ці події», - зазначається в заяві.

У зв’язку з цим МЗС вимагає від російської окупаційної влади негайно звільнити Чийгоза, припинити переслідування кримських татар і вжити заходів для припинення системних порушень прав людини в Автономній Республіці Крим.

Читайте такожЛутковська назвала арешт Чийгоза "правовим сюрреалізмом" і зневагою до КонституціїКрім того, МЗС України закликає міжнародне співтовариство засудити акти переслідувань і терору проти кримськотатарського населення Криму.

«Переконані, що репресії окупаційної влади не зламають духу кримськотатарського народу, який пережив депортацію, організовану сталінським режимом», - наголошується також в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Київський райсуд Сімферополя прийняв рішення про арешт в.о. голови Меджлісу кримських татар Чийгоза до 19 лютого.

Так званий прокурор Криму Наталія Поклонська зазначила, що «Чийгозу інкримінується ст. 212 ч. 1 Кримінального кодексу Російської Федерації (організація масових заворушень), яка передбачає позбавлення волі терміном до 10 років». «Чийгоз звинувачується у тяжкому злочині. Це ст. 212 Кримінального кодексу Російської Федерації. І як наслідок цього злочину, є дві жертви – дві смерті, а також є постраждалі з різним ступенем тілесних ушкоджень», – заявила Поклонська.

Чийгоз був затриманий 29 січня. За словами офіційного представника Слідчого комітету РФ Володимира Маркіна, Чийгоза затримано «за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях». «Слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету по Республіці Крим у рамках розслідування кримінальної справи про організацію та участь у масових заворушеннях затримано одного з лідерів громадської організації Меджліс кримськотатарського народу Чийгоза», – зазначив Маркін. За його інформацією, йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли відбулася акція протесту за участі Меджлісу в Сімферополі, біля будівлі кримського парламенту.

Сьогодні, 30 січня, Чубаров повідомив, що в будинку Чийгоза у Криму проводиться обшук.