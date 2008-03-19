Балога заговорив про Дамоклів меч

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА розцінив прийняття постанови Верховної Ради про призначення позачергових виборів Київської міськради та міського голови Києва як "очевидне політичне рішення з сумнівним правовим підґрунтям".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За словами В.БАЛОГИ, вчорашнє голосування у парламенті відбувалося виключно з тактичних розрахунків коаліції, які не були підкріплені юридично бездоганними процедурами. Зокрема, сказав глава Секретаріату Президента, постанова ВР базується лише на попередніх висновках тимчасової слідчої комісії, зроблених на підставі судових ухвал, які прямо не вказують на скоєння злочинів посадовцями столичної влади. До того ж, ці вердикти не остаточні, оскільки можуть бути оскаржені і, як наслідок, переглянуті в судах вищої інстанції у встановленому порядку, додав В.БАЛОГА.

«Є всі ознаки того, що коаліція в пориві кон`юнктурної доцільності вдалася до усвідомленого нехтування законом. По суті, вищий законодавчий орган засвідчив власний правовий нігілізм», - заявив глава Секреатрату.

В.БАЛОГА вважає, що постанову Верховної Ради про перевибори столичної влади слід розглядати у масштабі всієї країни, а не лише міста. На його думку, "створено прецедент, коли з міркувань політичних уподобань чи антипатій, примх або помсти може бути зміщений з посади будь-який обраний громадою посадовець чи переобраний весь орган місцевого самоврядування. Дамоклів меч перевиборів вже нависає над всіма без винятку Радами – від селищних до обласних".

При цьому В.БАЛОГА зазначив, що «місцева влада мала б висловити свою позицію у ситуації, що склалася внаслідок прийняття парламентської постанови щодо Київради". За його словами, "потрібно вже сьогодні думати про те, як убезпечити місцеве самоврядування від можливих рішень, прийнятих в обхід закону. Адже нині виглядає так, що доля місцевої влади залежить від того, чи не косо погляне на неї коаліція і яким буде рішення відповідного парламентського комітету».

Керівник Секретаріату зазначив, що зміна столичної влади була неминуча, оскільки програмувалася ще на етапі розробки коаліційної угоди. "Внісши в цей документ пункт про голосування за позачергові вибори у Києві і Харкові, БЮТ і «Наша Україна – Народна самооборона» апріорі встановили винуватість міських керівників. Тобто, фактично їх визнали злочинцями поза судом, що суперечить Конституції", - сказав В.БАЛОГА.

На його думку, парламентська більшість явно поспішила, не дочекавшись висновків спеціальної комісії з розслідування діяльності столичної влади, яка була створена Указом Президента з урядовців і представників провідних політичних сил, у тому числі й тих, які голосували за постанову про позачергові вибори в Києві. «У разі, якщо комісія на чолі з віце-прем`єром Іваном ВАСЮНИКОМ дійде висновку, що столична влада законів не порушувала, складеться юридична та політична колізія", - зазначив В.БАЛОГА. "Незрозуміло, - додав він, - що тоді робитиме коаліція – наполягатиме на своїй правоті чи переголосує? Це питання на сьогодні відкрите, але, судячи з усього, риторичне. Напевно, коаліція не зважатиме на висновки комісії І.ВАСЮНИКА, які б вони не були».

Керівник Секретаріату також відзначив, що парламентська більшість порушила черговість прийняття законопроектів, передбачених коаліційною угодою. «Ніщо не заважало провести голосування з київського питання, яке стоїть під шостим номером, після остаточного прийняття Закону «Про Кабінет Міністрів», третього в переліку. Тим більше, що якраз за два тижні, які пройдуть до другого читання, коаліція мала б і висновки комісії І.ВАСЮНИКА, і, можливо, остаточні висновки комісії ВР щодо діяльності Київради", - зазначив В.БАЛОГА. Однак, заявив він, "фракція БЮТ зробила все можливе, щоб протиснути рішення, вигідне лише цій політичній силі". На думку В.БАЛОГИ, "це руйнує порядок пріоритетів більшості і, щонайменше, вельми непорядно стосовно іншого партнера по коаліції – блоку НУ-НС».