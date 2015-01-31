Екс-прокурора Сумщини, який розганяв Євромайдан, відпустили під особисте зобов'язання

Колишньому прокурору Сумської області Руслану Білоконю, який переслідував активістів Євромайдану, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, прокуратура Сумської області звернулась до Зарічного районного суду Сум з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу колишньому прокурору Сумської області у вигляді домашнього арешту. Однак, суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання та обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, що прокуратурою Сумської області 27 січня 2015 року колишньому прокурору Сумщини повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню мітингів), ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування встановлено, що колишній високопосадовець, бажаючи перешкодити організації та проведенню у м. Суми Євромайдану, 27 та 28 січня 2014 року підписав п’ять повідомлень про підозру депутатам Сумської міської ради, які брали участь у зазначеному заході.