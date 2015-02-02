Президент: реформи в Україні почалися, але для відчутних результатів потрібен час

Про це заявляє президент Петро Порошенко. "Я можу сьогодні з усією відповідальністю заявити - реформи в країні почалися", - підкреслив глава держави, зазначивши, що війна гальмує проведення реформ у країні, але не зупиняє їх.

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Петро Порошенко також зазначив, що ситуація, яка складається, вимагає швидких і рішучих змін, і саме реформи повинні зробити ефективнішою боротьбу з агресором.

Петро Порошенко також сказав, що для того, щоб відчути їх результат, потрібен час.

"Чи можуть реформи дати відчутний ефект за кілька місяців? Ні. Потрібен певний час", - сказав президент.