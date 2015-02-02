Рада розгляне питання про притягнення до кримінальної відповідальності судді Кірєєва - спікер



Про це повідомив голова парламенту Володимир Гройсман в програмі "Свобода слова" на ІСТV.

«Я сьогодні підписав лист на адресу голови Верховного Суду України, щоб він був у парламенті, і ми розглянули питання притягнення до кримінальної відповідальності і затримання судді Кірєєва, який роками знущався над Тимошенко».

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