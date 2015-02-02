Нардеп: ЄС знімає санкції з дітей Януковича і Азарова, Табачника, Клюєва і Лукаш

Про це з посиланням на свої джерела в ЄС він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Санкції знімають з екс-глави СБУ Якименко, Олексія Азарова, Віктора Януковича-молодшого, Дмитра Табачника, Олени Лукаш і Сергія Клюєва", написав він

"Щоб санкції не зняли, Україна повинна була пред'явити підозри цим особам за економічні злочини. Мене в цьому списку більше всього шокує Клюєв-молодший - на нього було оформлено Межигір'я, головний речовий доказ в економічних злочинах Януковича. Клюєв ходить в парламент, як ні в чому не бувало", - пише Лещенко.

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Він зазначив, що за даними його співрозмовників для збереження санкцій проти Клюєва необхідно хоча б подати до Верховної Ради подання про зняття з нього депутатської недоторканності.