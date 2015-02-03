Мера Донецька Лук'янченка помітили в аеропорту Брюсселя (фото, відео)
Мер міста, де зараз тривають бойові дії, до Брюсселю приїхав на один день, летів чиновник економ-класом.
Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко прилетів до Брюсселю. Кореспондент ТСН зустрів Лук'янченка в аеропорту європейської столиці.
Мер міста, де зараз тривають бойові дії, до Брюсселю приїхав на один день, летів чиновник економ-класом. Про мету візиту журналістові не повідомив і, побачивши представників преси, першим забрав свій багаж та втік.
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На паспортному контролі, відповідаючи на питання офіцера про мету візиту, зазначив: "бізнес".
Також про подорож донецького мера у своєму Twitter повідомив журналіст "5 каналу" Азад Сафаров. Він бачив донецького очільника не тільки в аеропорту, а й у літаку.
Пока в Донецке война мэр города лукьянченко гуляет по Европе. Прилетел в Брюсель. pic.twitter.com/qgzlCsMqHL
— Azad Safarov (@safarov_) February 3, 2015
Нагадаємо, влітку минулого року Олександр Лук'янченко покинув Донецьк і перебрався до Києва. Чиновник поскаржився на погрози та ультиматуми з боку бойовиків і заявив, що не може залишатись у очолюваному ним місті.