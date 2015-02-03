Азаров засмучений, що Янукович втік з Києва без нього (відео)

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Mignews.com.ua.

"Мені шкода, що він виїхав з Києва, не попередивши мене, і мені довелося вибиратися з Києва самому у важких умовах. Тому мені немає сенсу підтримувати з ним стосунки. Мені прикро, що останнім часом довіра, яка була між нами пропала, мені стали протиставляти інших людей", - поскаржився екс-прем'єр.

При цьому Азаров зазначив, що не засуджує Януковича.

"Я не вважав себе вічним прем'єром, але вважав, що замінити мене повинні були люди мого рівня. Я вважав, що міг своїм авторитетом втримати багато чого. Я не хочу засуджувати Віктора Федоровича, нехай кожен, хто кидає каміння в його город, поставить себе на його місце - коли він дізнався ,що готується його фізичне усунення", - додав Азаров.

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Екс - прем'єр каже, що ні себе, ні Януковича злочинцями не вважає.

"Ми не скоювали злочинів, на наших руках немає крові наших громадян. Те, що твориться зараз і змусило мене звернутися із закликом зупинитися, замислитися".