Азаров розповів про замах на нього. Тому він втік з України

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Mignews.

Колишній прем'єр розповів, як його машину обстріляли з автоматів.

"Мало хто знає, що замах було організовано і на мене. Машина, в якій їхала моя дружина - це моя машина була обстріляна з автоматів. І дружина тільки дивом залишилася жива", - розповів Азаров.

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Він зазначив, що покинув країну після цього замаху.

"Але ясно, що ці кулі призначалися мені. У мене теж не залишалося ніякого іншого виходу, як покинути країну", - додав колишній прем'єр.