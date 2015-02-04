Голову Антикорупційного бюро не можна ставити в залежність від парламенту - Черненко

Про це в ефірі 5 каналу заявив народний депутат з фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександр Черненко.

«Сьогодні з цим конфліктом ми могли завалити мегасерйозну річ. Сьогодні могли бути зірвані всі хороші речі, які є в цьому законопроекті. По іншому законопроекту, ми бачили як цей парламент піддається олігархічному впливу. Треба розуміти, що так само цей парламент буде піддаватись олігархічним впливам, коли Антикорупційне бюро почне розбиратися в тому числі з олігархами, чиїх представників в парламенті більш ніж достатньо", - сказав він.

Читайте такожОчолити Антикорупційне бюро виявили бажання понад 50 осіб - ГопкоТому, на його думку, не можна ставити в залежність голову Антикорупційного бюро.

"Так, є Президент, але в парламенті тисячі інтересів і ці інтереси, вони зроблять цю структуру більш вразливою. В законопроекті є вичерпний перелік питань, за які Президент може позбавити голову цього бюро повноважень. Тобто, він не може його просто так зняти", – заявив Черненко.