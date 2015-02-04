Суд дозволив заарештувати екс-міністра Клименка

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Запобіжний захід обрано у кримінальному провадженні за підозрою Клименка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою), за фактом організації незаконних схем ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки», - йдеться у повідомленні.

Підставою для звернення до суду стало надходження до Генеральної прокуратури повідомлення Робочого апарату Укрбюро Інтерполу про оголошення Клименка у міжнародний розшук.

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«До одержання такого повідомлення за клопотанням Генеральної прокуратури України судом було надано дозвіл на затримання підозрюваного Клименка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою», - сказано у повідомленні.